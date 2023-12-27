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Bodrum Offroad Kulübü, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için konvoy düzenledi - Son Dakika
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Bodrum Offroad Kulübü, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için konvoy düzenledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için 30 araçlık konvoy düzenledi. Kulüp üyeleri, dev Türk bayrağı açarak yürürken, diğer üyeler ise araçlarla sessiz geçiş sağladı. Şehitlerin anısına yapılan etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Bodrum Offroad Kulübü, Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için konvoy düzenledi
27.12.2023 - 23:22,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için 30 araçlık konvoy düzenledi. Kulüp üyelerinden bazıları açtıkları dev Türk bayrağı ile yürürken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı, diğer üyeler ise araçlarla sessiz geçiş sağladı.

Bodrum'da, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçik için Bodrum Offroad Kulübü tarafından şehitleri anma etkinliği düzenlendi. Myndos Kapısı otoparkında bir araya gelen kulüp üyeleri ilk etapta şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu. Burada basın açıklaması okuyan Bodrum Off Road Spor Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ gözyaşlarına hakim olamadı, duygusal anlar yaşadı. Basın açıklamasının ardından Başkan Taşlıdağ şehitlerinin ismini okuyarak grup üyeleri "Burada" diye bağırdı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan grup daha sonra araçlarına binerek meydana ilerledi. 30 araçlık konvoyun önünde gruptan bazıları 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile birlikte dev Türk bayrağı açarak yürürken, araçlar arkalarından gelerek sessiz geçiş sağladı.

Şehitlerden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Murat Taşlıdağ, "Sınır ötesinden gelen haberlerle içimiz yandı, milletçe gözyaşlarına boğulduk. 12 gencecik kardeşimizi gözyaşlarıyla toprağa verdik." dedi.

Konuşmanın devamında Özay Kartal ise "Şehit olan askerlerimiz bu vatan bu halk için bizlerin güvenliği için canlarını hiçe saydılar ve kalleşçe katledildiler. Cenazelerine gidemediysek de onlar için gözyaşı döktük, dualar ettik. Asla unutulmayacaklar, ülkemizin güvenliği için canını esirgemeyen hiçbir kardeşimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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