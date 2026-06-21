Bodrum Sahilleri Tatilcilerle Doldu - Son Dakika
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Bodrum Sahilleri Tatilcilerle Doldu

Bodrum Sahilleri Tatilcilerle Doldu
21.06.2026 15:31
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Bodrum'da 36°C hava sıcaklığına ulaşan tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahilleri doldurdu. Bazı turistler denize girdi, bazıları da şezlongda güneşlendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizin tadını doyasıya çıkardı. Sahilde renkli görüntülerin yaşandığı ilçede, bazı tatilciler şezlong ve kumsallarda uzanarak güneşlenmeyi, bazıları ise kitap okumayı tercih etti. Çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirirken, çok sayıda tatilci de kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Yoğunluk sadece merkezle sınırlı kalmadı. Bodrum Yarımadası'nın güney bölgesinde yer alan Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez ve Ortakent ile kuzey kıyılarındaki Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Göltürkbükü ve Torba gibi önemli turistik noktalarda da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: DHA

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