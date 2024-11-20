Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne Aday Gösterildi - Son Dakika
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Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne Aday Gösterildi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü\'ne Aday Gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Avrupa Müze Forumu tarafından 2025 Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, müzenin kültürel mirası uluslararası alanda temsil ettiğini vurguladı.

20.11.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2025'e aday gösterildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri, 1977 yılından bu yana her yıl veriliyor ve Avrupa'nın farklı kültürel bağlamlarında, yeni veya yeniden geliştirilen müzelerde, yenilik ve mükemmelliği temsil ediyor. İlk olarak 1995 yılında Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında 'Özel Övgü Ödülü' kazanan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2021 yılında tamamlanan restorasyon projesi kapsamında kültür varlıkları ve kültürel mirasın korunması uygulamaları, çağdaş müzecilik anlayışı ile yenilenen teşhir salonları ile EMF tarafından 2025 yılı 'Avrupa Yılın Müzesi' olmaya aday gösterildi. Polonya'nın Bialystok şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan EMYA Yıllık Konferansı'nda 2025 yılı adayları, eski adaylar da dahil olmak üzere tüm EMYA topluluğu bir araya gelecek ve diğer adayların yanı sıra Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de tanıtımının yapılmasının ardından 24 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile ödül kazanan müzeler açıklanacak" denildi.

'ÖDÜL TÖRENİNİ HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzemiz 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi. Ellerimizde adeta yeniden hayat bulan bu müzemiz su altı hazinelerimiz ile kültürel mirasımızı dünya vitrinine taşıyor. Çağdaş müzecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz restorasyonların en güzel örneklerinden biri olan müze tarihimize sahip çıkma kararlılığımızın da bir yansımasıdır. Adaylığımız ile kültürel mirasımızın uluslararası alandaki değerini bir kez daha taçlandırmış oluyoruz. Polonya'da 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ödül törenini heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne Aday Gösterildi - Son Dakika

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