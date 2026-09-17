Bodrum-Turgutreis yolunda motosiklet sürücüsü aydınlatma direğine çarparak öldü

Bodrum-Turgutreis yolunda motosiklet sürücüsü aydınlatma direğine çarparak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde motosiklet orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin Ede'nin kullandığı 48 AUT 829 plakalı motosiklet, Bodrum- Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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