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Boeing 737 MAX 9 Uçakları İçin Yere İndirme Kararı - Son Dakika
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Boeing 737 MAX 9 Uçakları İçin Yere İndirme Kararı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların seferden çekilerek yere indirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Alaska Havayolları'na ait bir uçağın acil çıkış kapısı kopması sonucu alınan karar üzerine, Türk Hava Yolları (THY) ve diğer havayolu şirketlerinin bu tipteki uçakları tedbir amaçlı olarak seferlerden çekildi. Uçakların tekrar sefere verilmesi için kontrollerin ardından değerlendirme yapılacak.

Boeing 737 MAX 9 Uçakları İçin Yere İndirme Kararı
08.01.2024 - 11:49,
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, BOEING 737 MAX 9 tipi uçakların seferden çekilerek yere indirilmesine ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu hava araçları ve ülkemiz hava sahasını kullanacak anılan hava araçlarına ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüz talimatları ile yönetilecektir" ifadelerine yer verildi.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısı kopmuştu. Olayın ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) aldığı kararla, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin filosunda bulunan bu tipteki uçakları tedbir amaçlı olarak yere indirerek seferlerden çekmişti.  Karar sonrası THY'nin filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi. Konuyu titizlikle takip ettiklerini ifade eden FAA yaptığı yeni açıklamada ise, önceliğin halkın güvenliğini sağlamak olduğunu ve bu nedenle uçakları indirdiklerini ve güvende olduklarına kanaat getirene kadar uçakların yerde tutulacağını yineledi.

"KONTROLLERİN ARDINDAN UÇAKLARIN SEFERE VERİLMESİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Konuya ilişkin SHGM'den yapılan açıklamada, "Alaska Havayollarına ait Boeing B737-9S (MAX) model N704AL tescil işaretli hava aracının 05 Ocak 2024 tarihinde gövdesinin sol tarafında yer alan bir parça kalkıştan bir süre sonra uçaktan koparak ayrılmıştır. Bu hava aracıyla aynı seride üretilen toplam 182 uçak çeşitli operatörlerin filolarında halen hizmet vermektedir. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konu hakkında Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi (EAD) yayınlamış ve bu serideki uçakların 'ground' edilmesi ve düzeltici işlem uygulanmaksızın uçuş operasyonuna verilmemesi gerekliliğini duyurmuştur. İmalatçı Boeing firmasınca belirlenecek ve FAA tarafından onaylanacak kontrol veya bakım işlemleri sonunda uçakların yeniden sefere verilebileceği değerlendirilmektedir. Süreçler Genel Müdürlüğümüzce tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülmekte olup ülkemiz havayolu işletmelerine ait bahse konu hava araçları ve ülkemiz hava sahasını kullanacak anılan hava araçlarına ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüz talimatlarıyla yönetilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Boeing 737 MAX 9 Uçakları İçin Yere İndirme Kararı - Son Dakika
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