Boeing'in Starliner mekiği ilk kez mürettebatlı şekilde fırlatıldı - Son Dakika
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Boeing'in Starliner mekiği ilk kez mürettebatlı şekilde fırlatıldı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, ilk kez mürettebatlı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Mekiğin 24 saat sonra ISS'ye varması bekleniyor. Starliner'ın daha önceki fırlatmaları iptal edilmişti.

05.06.2024 19:08
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- Boeing'in Starliner mekiği ilk kez mürettebatlı şekilde fırlatıldı

Starliner mekiğinin 24 saat sonra ISS'ye varması bekleniyor

FLORIDA - ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, ilk kez mürettebatlı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Mekiğin 24 saat sonra ISS'ye varması bekleniyor.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, iptal edilen iki fırlatmanın ardından ilk kez mürettebatlı şekilde başarıyla fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance Atlas-V roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan mekiğin 24 saat sonra ISS'ye varması bekleniyor. Starliner'da astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams mürettebat olarak yer aldı.

ISS'ye sadece birkaç saat içinde ulaşmak mümkün olsa da Wilmore ve Williams bazı uçuş testleri yapmayı planlıyor. Bu testlerden biri de kapsülün manuel olarak kontrol edilmesinin denenmesi olduğu ifade edildi.

Daha önce iki fırlatma ertelenmişti

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs'a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağı açıklanırken, sonraki fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs işaret edilmişti. 17 Mayıs'ta planlanan fırlatma ise Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle 25 Mayıs'a ertelenmişti. Daha sonra fırlatmanın helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin devam etmesi nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: İHA

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