Boeing'in Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi

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Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü ikinci kez ertelendi ve dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.

Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.

Ayrıca ekibin Dünya'ya dönüş tarihi en erken 22 Haziran olarak belirlendi. Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.