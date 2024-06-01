Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak uzay uçuşu ikinci kez ertelendi - Son Dakika
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Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak uzay uçuşu ikinci kez ertelendi

Boeing\'in Starliner mekiğiyle yapılacak uzay uçuşu ikinci kez ertelendi

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi ikinci kez ertelendi. Mekik, fırlatma için geri sayım yapıldığı sırada bilgisayar sistemi tarafından durduruldu ve fırlatış ikinci kez ertelendi. NASA, astronotları uzay istasyonuna taşımaları için Boeing ve SpaceX ile anlaşma yapmış ve şirketlere milyarlarca dolar ödemişti.

01.06.2024 23:15
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CAPE ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi ikinci kez ertelendi.

İçerisinde iki NASA pilotunun yer aldığı Starliner mekiği, fırlatma için geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durduruldu.

Bilgisayarların geri sayımı neden iptal ettiği bilinmezken, fırlatış ikinci kez ertelendi.

United Launch Alliance'tan Dillon Rice, fırlatma kontrolörlerinin verileri değerlendirdiğini açıkladı.

Starliner'ın ilk fırlatış denemesi ise 6 Mayıs'ta "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

NASA, astronotları uzay istasyonuna taşımaları için yaklaşık 10 yıl önce Boeing ve SpaceX ile anlaşmış, şirketlere milyarlarca dolar ödemişti.

Starliner mekiği 2019'daki insansız fırlatış denemesinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşememişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak uzay uçuşu ikinci kez ertelendi - Son Dakika

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