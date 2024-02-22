Boeing ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı planlıyor - Son Dakika
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Boeing ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı planlıyor

Boeing ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı planlıyor

NASA ve Boeing, Nisan ayı ortasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı planlıyor. Bu görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının mürettebatlı ilk fırlatılışı olacak. Starliner, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılacak ve NASA astronotları Barry 'Butch' Wilmore ve Suni Williams'ı yörüngedeki laboratuvara taşıyacak.

22.02.2024 12:05
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LOS ANGELES, 22 Şubat (Xinhua) -- NASA ve Boeing, Nisan ayı ortasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi başlatmayı planlıyor.

NASA'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının mürettebatlı ilk fırlatılışı olacak.

Starliner, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılacak. Uzay aracı, NASA astronotları Barry "Butch" Wilmore ve Suni Williams'ı yaklaşık bir ila iki hafta kalmak üzere yörüngedeki laboratuvara taşıyacak.

Kaynak: Xinhua

NASA, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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