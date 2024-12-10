Boeing Washington'da 396 Çalışanını İşten Çıkardı

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SAN FRANCISCO, 10 Aralık (Xinhua) -- Boeing, ABD'nin Washington eyaletinde 396 çalışanı daha işten çıkardı.

İkinci dalga işten çıkarmaları pazartesi günü Washington İstihdam Güvenliği Departmanı'na bildiren Boeing, geçen ay da eyaletteki 2.199 çalışanına işten çıkarma bildiriminde bulunmuştu. Bu yeni eklemeyle birlikte, eyalette işten çıkarılanların toplam sayısı yaklaşık olarak 2.600'e yükseldi.

İşten çıkarmalar, Boeing'in işgücünü yüzde 10 oranında, yani yaklaşık 17.000 kişi azaltmayı planladığını açıkladığı kapsamlı işten çıkarmaların bir parçası.

Boeing, eyalet istihdam kurumlarına yaptığı bildirimlere göre, kasım ayında ülke genelinde yaklaşık 3.500 kişiyi işten çıkardı. Şirketin 66.000 çalışanı bulunan Washington eyaleti, bu işten çıkarmalardan en fazla etkilenen bölge oldu.

Her türlü iş ve deneyim seviyesini etkilemesi beklenen işten çıkarmalar, şu ana kadar Boeing'in profesyonel havacılık sendikasının yaklaşık yüzde 4'ünü etkiledi.

Havacılık Profesyonel Mühendislik Çalışanları Derneği cuma günü yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların sektörden 660 kişiyi etkilediğini söyledi.

Ekim ayında işten çıkarmaları duyuran Boeing CEO'su Kelly Ortberg, şirketin "finansal gerçekliğe ve daha odaklı bir dizi önceliğe uyum sağlamak için işgücü seviyelerini sıfırlamak" zorunda olduğunu söyledi.