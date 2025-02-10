Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı

Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı

Niğde'de 1 tonluk boğa, ahıra giren sahibine saldırdı. Yardıma koşan kardeşi de hafif yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

10.02.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NİĞDE'de 1 tonluk boğa, ahıra giren sahibine saldırdıktan sonra yardıma koşan kardeşini de hafif yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu. Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı. Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:22:35. #1.11#
SON DAKİKA: Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.