Boğa Sahibine Saldırdı, Kardeşini de Yaraladı

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NİĞDE'de 1 tonluk boğa, ahıra giren sahibine saldırdıktan sonra yardıma koşan kardeşini de hafif yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu. Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı. Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.