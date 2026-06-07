Boğaz'da Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
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