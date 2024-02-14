Boğaziçi Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenleri kadrosuna katıyor

Boğaziçi Üniversitesi, akademik büyüme hedefi kapsamında dünyanın sayılı üniversitelerinden farklı branşlarda yaklaşık 90 akademisyeni kadrosuna kattı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi, orta ve uzun vadeli hedefleri kapsamında akademik kadrosunu McGill, Cambridge, Harvard, Columbia, Northwestern, King's College, ETH Zürich, Imperial gibi dünyanın önemli üniversitelerinden doktora derecesine sahip akademisyenlerle genişletiyor.
Hukuktan mühendisliğe, siyasetten ekonomiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, eğitim bilimlerinden veri bilimi ve yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler, üniversitede ders veriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeni öğretim üyelerinin akademik kadroya güç katacağını ve bu birikimin üniversitenin dünyadaki sıralamasını daha da yukarıya taşıyacağını belirterek, "Göreve başladığım zamandan bu yana dünyanın en iyi üniversitelerinde yetişmiş, farklı branşlardan liyakat sahibi 90'a yakın yeni akademisyen üniversitemize katıldı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelerek aramıza katılan öğretim üyeleriyle birlikte ülkemizin en saygın kurumlarından biri olan üniversitemizi akademik olarak daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.
"Dünyanın öncü eğitim merkezlerinden biri haline getireceğiz"
Anadolu Hisarı Kampüsü'nün de katılımıyla üniversitenin mekansal alanının daha da genişlediğine dikkati çeken İnci, akademik sahada daha çok makale yayımlayan ve araştırmaya imza atan bir bilim yuvası olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, geçen yıl 3 milyon başvurunun yapıldığı üniversite sınavında ilk 100'deki 68 öğrencinin üniversitelerini tercih ettiğini kaydetti.
Tüm dünyada kendi alanlarda başarılı olmuş akademisyenlere kapılarını açarak, birbirinden yetenekli öğrencilere değer katmak adına üniversitenin kadrosunu daha da güçlendirmek için çalıştıklarını anlatan İnci, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Aramıza katılan akademisyenlerin üniversitemize kabul kriterlerini senatomuzda yükselttik. Önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi'ni sadece bilimin, teknolojinin ve yeniliklerin konuşulacağı, dünyanın öncü eğitim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Lisans eğitiminde sahip olduğumuz dünya çapındaki prestijimizi lisansüstü eğitim ve araştırmada da elde edeceğiz. Bu hedefe, sahip olduğumuz zengin akademik kadronun da desteğinden güç alarak, üniversitemizde yeni bölümler, yeni araştırma enstitüleri açarak, araştırmacı sayımızı yükselterek, master, doktora öğrencilerimizin sayısını ve bilimsel projelerin sayısını artırarak ulaşacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ni, hem Türkiye'de hem dünyada hepimizin iftihar edeceği çok daha iyi yerlere taşıyacağız."
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