Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı

Boğaziçi Üniversitesi\'nde İstanbul\'un fethi kutlandı

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenledi. Programda Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlere dua edildi. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun mehter takımı eşliğinde Güney Meydan'a yürüldü. Rektör İnci, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı ve atış alanında ok attı. Katılımcılara Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

06.06.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesinde İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 571. yılı, Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğunca, öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla kutlandı.

Programda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki ilk şehitliği olarak bilinen Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun mehter takımı kortejiyle Güney Meydan'a yüründü.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı.

Rektör İnci, kutlamaların ardından atış alanında ok attı.

Programa katılanlara geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Osmanlı, Rektör, Kültür, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement