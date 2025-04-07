Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinden Tutuklu Arkadaşlarına Destek Eylemi - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinden Tutuklu Arkadaşlarına Destek Eylemi

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanan arkadaşları için kampüste eylem düzenledi. Öğrenciler, demokratik haklarını savundukları için cezalandırılan arkadaşlarının yanında olduklarını açıkladı.

07.04.2025 17:09  Güncelleme: 17:21
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(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen gösterilerle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan ya da ev hapsi kararı verilen arkadaşları için kampüste eylem düzenledi. Arkadaşlarının tutukluluğuna tepki gösteren öğrenciler, "Bizler arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Demokratik haklarına sahip çıktığı için tutsak edilen arkadaşlarımızın uğradığı baskının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Arkadaşlarımız kayyum rejimine karşı verdikleri haklı ve meşru mücadeleden dolayı cezalandırılıyor. Demokratik hak ve özgürlükleri savunmak suç değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından 19 Mart Operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Eylemler nedeniyle yaklaşık 800 kişinin gözaltına alındığı İstanbul'da 266 kişi hala tutuklu bulunuyor.

"Demokratik hak ve özgürlükleri savunmak suç değildir"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, tutuklu ve ev hapsinde bulunan arkadaşları için kampüste eylem düzenledi. "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganı atan öğrenciler kampüs içinde bulunan Güney Meydan'a gelerek, burada açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin hukuksuz diploma iptalleriyle başlayan ve İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden süreç 2 haftayı geride bırakmışken, kayyum rejiminin hukuksuzlukları hız kesmeden devam etmektedir. Gelmiş olduğumuz noktada, 300'den fazla öğrenciyle beraber, sendika temsilcileri, sanatçılar, işçiler ve anayasal haklarını kullanan halk kesimleri tutuklanmıştır. Açıktır ki, meşruiyetini demokratik seçimlere dayandığını iddia eden tek adam rejiminin hiçbir meşruiyet zemini kalmamıştır. ve yine açıktır ki, tüm bu bastırma ve yıldırma politikaları, tüm demokratik teamülleri terk etmiş olan rejimin koltuğu kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Bizler bugün burada Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak tutuklanan sıra arkadaşlarımız ve ev hapsine çarptırılan 3 sıra arkadaşımızın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Demokratik haklarına sahip çıktığı için tutsak edilen arkadaşlarımızın uğradığı baskının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Arkadaşlarımız kayyum rejimine karşı verdikleri haklı ve meşru mücadeleden dolayı cezalandırılıyor. Demokratik hak ve özgürlükleri savunmak suç değildir"

Sıraları tutuklu arkadaşlarına ayırdılar

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri de tutuklu bulunun arkadaşları için dersliklerdeki sıra ve sandalyelere, "Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır" yazılı kağıtlar astı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinden Tutuklu Arkadaşlarına Destek Eylemi - Son Dakika

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