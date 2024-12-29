Okul Müdürü, Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı - Son Dakika
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Okul Müdürü, Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı

Okul Müdürü, Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı

OSMANİYE'de okul müdürü Fatma Ender, teneffüs sırasında boğazına boncuk kaçan özel eğitimli bir öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

29.12.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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OSMANİYE'de okul müdürü Fatma Ender, teneffüs sırasında boğazına boncuk kaçan özel eğitimli bir öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu'nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, teneffüs sırasında, özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Okul Müdürü, Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı - Son Dakika

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