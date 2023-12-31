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Boğazına şeker kaçan kadını trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı - Son Dakika
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Boğazına şeker kaçan kadını trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

Ankara'da bir kadının boğazına kestane şekeri kaçması sonucu nefes borusu tıkandı. Trafik polisleri hızla müdahale ederek 'Heimlich manevrası' uygulayarak kadının tekrar nefes almasını sağladı. Kadın hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Boğazına şeker kaçan kadını trafik polisi \'Heimlich manevrası\' ile kurtardı
31.12.2023 - 17:54,  Güncelleme: 17:56
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Boğazına şeker kaçan kadını, trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

ANKARA'da boğazına kestane şekeri kaçması nedeniyle nefes borusu tıkanan kadın, trafik polisleri tarafından 'Heimlich manevrası' uygulanarak kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, annesinin boğazına kestane şekeri kaçması ve nefes borusunun tıkanması üzerine otomobille bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada istasyonda bulunan trafik polisleri, hızla olaya müdahale etti. Trafik ekipleri, baygın vaziyetteki kadına 'Heimlich manevrası' uygulayarak, tekrar nefes almasını sağladı. Olay sonrası sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA
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Trafik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğazına şeker kaçan kadını trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı - Son Dakika
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