Boğazkale Tapu Müdürü Tutuklandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.