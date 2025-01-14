4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı - Son Dakika
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4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

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Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu bildirmek için emniyete giden 34 yaşındaki bir kadın, ifadesinde çelişki beyanlar verdi. Genç kadın sorgusunda sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Kadavra köpekleriyle çöplükte arama yapan polis ekipleri ceset bulamayınca aramaya son verildi.

14.01.2025 15:47  Güncelleme: 16:08
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi. Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

ÇÖPLÜKTE ARAMA YAPILDI AMA CESET BULUNAMADI

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • utkum1453:
    yani artık bu tarz şeyleri duymaktan insan olmaktan tiksir hale geldik gerçekten. 10 şiddetindebir deprem şart oldu bu ülkeye, yerle yeksan olmadan bu azgınlık son bulmayacak belliki. 78 5 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Ülkede ekonomi çökünce malesef halkda psikoloji çöktü etki tepki durumu.düzelirmi evet ama en başta tüm satılan kapanan fabrikalar açılmalı ve ülkede üretim çoğalmalıdır.üretmeden refah ve rahat olmaz.HER FABRİKA BİR KALEDİR.M.K.ATATÜRK. 42 18 Yanıtla
  • res:
    Bu nedir ya nasıl insanlık bu 24 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yozgat hiç şaşirmadim 10 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yozgatta sıradan bir gün. 11 1 Yanıtla
    Aa:
    yozgatta böyle şeyler sıradan değil binde bir olur 0 0
  • Volkan null:
    Yozgat ayilari sizi 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı - Son Dakika
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