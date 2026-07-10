Boğulma İhbarı Yanlış Çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulduğu şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin denizde yüzdüğü belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle açıklarında denizde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi.
Sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1,5 saat arama yapan ekipler, Mümtaz Ö'yü (34) yüzerken buldu.
Açıkta yorulduğu için dinlenmek amacıyla sırt üstü yattığı öğrenilen Mümtaz Ö, bota alınarak karaya çıkarıldı.
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