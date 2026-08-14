Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Kurtarıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekiplerince kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar, durumu polis, ŞUAK ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ŞUAK ekipleri, vatandaşlar ve bölgede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın korumalarının desteğiyle çocuklar sudan çıkarıldı.
Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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