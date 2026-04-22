Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Ev Tipi Kompost Eğitimi Düzenledi

22.04.2026 09:45  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, mutfak atıklarından bokaşi yöntemiyle kompost üretimi hakkında bilgi verildi. Katılımcılara çevre dostu bu yöntemin avantajları ve uygulama teknikleri aktarıldı.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen eğitimde, kimya mühendisi Merve Bodur Keskin katılımcılara mutfak atıklarından bokaşi yöntemiyle kompost üretimini anlattı; çevre dostu ve düşük maliyetli bu yöntemle organik atıkların geri dönüştürülerek toprağın veriminin artırılabileceği vurgulandı.

Kimya mühendisi Merve Bodur Keskin tarafından verilen eğitimde, mutfak atıklarından kompost gübre üretiminin yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim kapsamında ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü "İyi Tarım" uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin devamında Merve Bodur Keskin; bokaşi kompostunun yapım süreci, hangi gıdaların komposta uygun olduğu, kompost kitinin içeriği ve kullanımı ile fermantasyon ve bekletme aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Bokaşi yöntemini "evde doğal dönüşüm" olarak tanımlayan Keskin, "Bokaşi aslında fermente olmuş organik gıda anlamına geliyor. Mutfakta biriktirdiğimiz atıkları ayrıştırarak besin değeri yüksek bir toprak düzenleyici elde ediyoruz. Doğru teknikle uygulandığında koku ve böcek oluşumu da söz konusu olmuyor" dedi.

Bokaşi kompostunun evlerde kolaylıkla uygulanabileceğine dikkat çeken Keskin, bu yöntemin toprağın su tutma kapasitesini artırdığını, organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak sera gazı oluşumunu azalttığını ve düşük maliyetli olmasıyla da tercih edilebilir bir uygulama olduğunu vurguladı. Merve Bodur Keskin ayrıca, elde edilen ürünün yalnızca bir gübre değil, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştiren önemli bir düzenleyici olduğunun altını çizdi.

Eğitimde katılımcılara bokaşi kompost yapım setinin kullanımı uygulamalı olarak anlatılırken, program soru-cevap bölümüyle sona erdi. Eğitime başvuru yapan tüm katılımcılara Bokaşi Kompost Yapım Seti hediye edildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Güncel, Çevre, Efes, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:05:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.