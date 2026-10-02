Boko Haram'ın Borno'daki saldırısında 20 çiftçi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 çiftçi yaşamını yitirdi.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Kenneth Daso, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde çiftçilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Daso, saldırıda 20 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda 3 kişinin de kaybolduğunu dile getiren Daso, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.