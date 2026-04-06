Boko Haram Saldırısında 3 Kişi Öldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boko Haram Saldırısında 3 Kişi Öldü

06.04.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde Boko Haram saldırısında 2 asker ve bir sivil hayatını kaybetti.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 2'si asker 3 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Mayo Moskota ilçesine Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Boko Haram üyelerinin bölgedeki evleri yağmalayıp ateşe verdiği sırada yanan evlerden birinde bulunan bir sivil yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Boko Haram, Güvenlik, Kamerun, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:40:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.