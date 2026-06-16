Bolat, Özbekistan'da Ticaret Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolat, Özbekistan'da Ticaret Hedeflerini Görüştü

16.06.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistan'da yatırımlar ve ticaret hacmi hedefleri üzerine görüşme yaptı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bolat, Taşkent ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ve doğu ile batının, ticaretin ve medeniyetlerin buluştuğu bir merkez olan Taşkent'i ziyaretimizin devamında değerli mevkidaşım Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği; kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerini hızlandırarak sonuçlandırma hususunda mutabık kaldık. Görüşmemizde, Özbekistan'a duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın bir yansıması olan ülkedeki yatırımlarımızın 2025 yılı itibarıyla 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasının verdiği şevk ile yeni yatırım projelerine vereceğimiz destekleri istişare ettik."

Bunun yanında, Türk şirketlerinin Özbekistan'daki katkıları yalnızca yatırımlarla sınırlı kalmamakta, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız da Yeni Özbekistan'ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk müteahhitleri, Özbekistan'da bugüne kadar toplam değeri 9 milyar doları aşan, 300'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Büyüyen ve gelişen Özbekistan'ın sembolleri haline gelen "Tashkent City", "NestOne" ve "Piramit" gibi birçok proje Türk müteahhitlerin imzasını taşımaktadır. Her geçen gün derinleşerek gelişen Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Özbekistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolat, Özbekistan'da Ticaret Hedeflerini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Çolak’ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı
Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
Malatya’da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar Malatya'da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

20:24
Galatasaray’ın gündemindeki Jhon Duran’ın Zenit macerası sona erdi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi
19:33
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
18:19
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 23:33:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bolat, Özbekistan'da Ticaret Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.