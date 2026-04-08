Bolat ve Rangel'den Ticaret İşbirliği Vurgusu
Bolat ve Rangel'den Ticaret İşbirliği Vurgusu

08.04.2026 15:24
Ticaret Bakanı Bolat, Portekizli mevkidaşı Rangel ile ticaret ve yatırımlar konusunda verimli görüşme yaptı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye–Portekiz 5. Dönem JETCO Toplantısı kapsamında bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü. Bolat görüşmeye ilişkin, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Rangel ile ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye–Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle, bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl Portekiz ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz. Sayın Bakan Paulo Rangel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 'Türkiye-Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı' öncesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde ele alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede; ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk."

Sayın Rangel ile ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik. Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Portekiz ile karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkilerimizi ve köklü kültürel bağımızı daha da ileriye taşımamız bakımından, 'JETCO Toplantısı' ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek 'Yuvarlak Masa' toplantılarının önemli katkı sağlayacağı hususunda Portekizli muhatabım ile mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Güncel, Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Advertisement
