Bölge İdare Mahkemesi, Alpu Termik Santrali Projesinde Tarım Arazileri İçin Verilen İzni İptal Etti

05.03.2026 13:11  Güncelleme: 13:31
Bursa Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Eskişehir’de yapılması planlanan Alpu Termik Santrali için bazı tarım arazilerinin enerji üretim alanı olarak kullanılmasına izin veren işlemlerin iptaline hükmetti.

Buse Özbey

(ESKİŞEHİR) - Bursa Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Eskişehir'de yapılması planlanan Alpu Termik Santrali için bazı tarım arazilerinin enerji üretim alanı olarak kullanılmasına izin veren işlemlerin iptaline hükmetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Eskişehir Tepebaşı'nda, Sepetçi (Beyazaltın) ve Margı (Kozlubel) mahallelerinde yer alan tarım arazilerinin, Alpu Termik Santrali ve Ek Tesisleri ile Atık (Kül) depolama sahası için tarım dışı amaçla kullanımına izin veren işlemin iptali istemiyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme, işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruda, işlemin enerji kaynağı yaratabilmek için çevreye zarar verdiği, insan faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak isterken çevreyi yaşanmaz hale getireceği, geçici çözümler üretmenin, ileride fayda sağlamaktan çok zarara neden olacağı, çevreye zarar vererek üretilen enerjinin daha sonra kirliliğin arıtılması ve çevrenin eski haline getirilmesi için harcanmak zorunda kalınacağını savundu.

Başvuru, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nce karara bağlandı. Daire, inceleme sonucunda dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

Dairenin kararında, projede "ÇED Olumlu" kararı alınmadıkça, projenin uygulanamayacağı ve yapılması planlanan projeye ilişkin onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı; söz konusu proje hakkında hukuken geçerli "ÇED Olumlu" kararı bulunmadığı, bu nedenle tesise ilişkin onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceği belirtildi.

Daire, Alpu Termik Santrali ve ek tesisleri ile atık depolama sahasının bulunduğu alanda yer alan 410,9 hektarlık tarım arazisinin tarım dışı kullanımına ilişkin işlemlerin uygulanma kabiliyetinin bu nedenle ortadan kalktığına hükmetti.

Kararda ayrıca, projeye ilişkin ÇED olumlu kararının yanı sıra özelleştirme kararı, çevre düzeni planı değişikliği ve acele kamulaştırma kararlarının da yargı kararlarıyla iptal edildiği bildirildi. Bu kararların gerekçelerinde, projenin Büyük Ova Koruma Alanı içinde yer alan Alpu Ovası'nda planlanması nedeniyle kamu yararının bulunmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Güncel, Enerji, Bursa, Tarım, Çevre, Alpu, Son Dakika

