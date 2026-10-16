Bölgede eylülde 5 bin 150 konut satıldı, en fazla satış Tekirdağ'da gerçekleşti

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylül ayında 5 bin 150 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül 2026 ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 943 konut satılırken, 632 konut satışı ile Edirne ve 575 konut ile Kırklareli takip etti.