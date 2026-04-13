Bölgesel Güvenlik İçin Zirve

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bin Ferhan ile Abdulati görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi yollarının ele alındığı belirtildi.

Bin Ferhan ile Sabah görüşmesinde ise bölgesel gelişmeler ele alınırken, tarafların bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.