Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İş Verenleri, Bahçelievler'de Buluşturacak - Son Dakika
Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İş Verenleri, Bahçelievler'de Buluşturacak

08.04.2026 15:32  Güncelleme: 16:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), kariyer fuarlarına hız kesmeden devam ediyor. Bahçelievler’de düzenlenecek Kariyer Fuarı’nda 20 firma, 40’a yakın pozisyon ve yaklaşık 150 iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), kariyer fuarlarına hız kesmeden devam ediyor. Bahçelievler'de düzenlenecek Kariyer Fuarı'nda 20 firma, 40'a yakın pozisyon ve yaklaşık 150 iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi, Kariyer Fuarları 2026 yılında da devam ediyor. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak. Bahçelievler İlçe Kariyer Fuarı, 9 Nisan 2026 Perşembe günü Şirinevler Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda düzenlenecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin istihdamını sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 34 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Bahçelievler Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren 20 farklı firma katılacak. 40'a yakın pozisyon için toplamda 150'ye yakın iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra 'https://bio.ibb.istanbul' web sitesi, İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İş Verenleri, Bahçelievler'de Buluşturacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İş Verenleri, Bahçelievler'de Buluşturacak - Son Dakika
