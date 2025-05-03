Bolivya'da 5 Kişi Timsahlarla Dolu Bataklıktan Kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yaşadıkları uçak kazasının ardından timsahlarla dolu bataklıkta yaklaşık 36 saat mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
CBS News'in haberine göre yerel yetkililer, Bolivya'da geçirdikleri uçak kazasının ardından Amazon ormanlarındaki bir bataklıkta mahsur kalan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.
Yetkililer, 5 kişinin sağ salim kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Yaklaşık 36 saat boyunca uçak enkazının üzerinde bekleyerek hayatta kaldıklarını söyleyen kazazedeler, bataklığın timsahlarla dolu olduğunu ifade etti.
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