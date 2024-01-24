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Bolivya'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 20 Kişinin Hayatını Aldı - Son Dakika
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Bolivya'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 20 Kişinin Hayatını Aldı

Bolivya'da meydana gelen şiddetli yağış ve seller sonucunda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don olayları 41 belediye ve 154 mahalleyi etkiledi. En çok etkilenen bölge ise La Paz oldu. Yağışlar sonucunda binlerce aile yerinden edilirken, birçok ev de hasar gördü. Hükümet, bölgeye insani yardım ulaştırdı ancak felaketin boyutları nedeniyle daha fazla yardımın yapılması gerektiği belirtildi. Nehirlerin taşma riskine karşı sekiz bölge alarm durumuna geçirildi.

Bolivya\'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 20 Kişinin Hayatını Aldı
24.01.2024 - 12:38,
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LA PAZ, 24 Ocak (Xinhua) -- Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, ülkedeki dokuz bölgenin yedisinde meydana gelen şiddetli yağış ve seller nedeniyle iki ayı biraz aşan bir süre içinde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Calvimontes, 20 Kasım 2023 ile Ocak 2024 arasında aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don olaylarının 41 belediye ve 154 mahalleyi altüst ettiğini, en çok etkilenen bölgenin ise 14 belediye ve 63 mahalleyle batıdaki La Paz bölgesi olduğunu kaydetti.

Yağışlar 9.075 aileyi yerinden ederken, 4.097 kişiyi evsiz bıraktı. Ayrıca 44'ü tamamen yıkılan 159 ev de hasar gördü.

Yetkili, hükümetin bölgeye 131 ton insani yardım ulaştırdığını ancak felaketin boyutları nedeniyle çok daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Calvimontes, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, nehirlerin taşma riskine karşı ülkedeki sekiz bölgenin 27 Ocak'a kadar alarm durumuna geçirildiğini sözlerine ekledi.

La Paz'daki son felaketlerden biri ise Pazartesi günü Irupana belediyesindeki bir nehri geçmeye çalışan bir aracın sel sularına kapılması ve dört kişinin ölmesiyle sonuçlandı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Bolivya'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 20 Kişinin Hayatını Aldı - Son Dakika
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