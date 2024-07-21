Bolivya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolivya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'yı Şili'ye bağlayan uluslararası bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kazada, Şili'ye giden bir yolcu otobüsü ile Bolivya'ya dönen bir kargo kamyonu çarpıştı. Yaralananlar hastaneye sevk edilirken, her iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

21.07.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LA PAZ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Bolivya'yı Şili'ye bağlayan uluslararası bir otoyolda Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

La Paz Trafik Müdürlüğü Kaza İşleri Müdürü Nilo Torrico, Şili'nin Arica bölgesine giden bir yolcu otobüsüyle, Şili sınırından Bolivya'ya dönen bir kargo kamyonunun çarpıştığını belirtti.

Kazada yaralanan 7 erkek ve 7 kadın tedavi için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Torrico, "Yüksek tonajlı aracın sürücüsü karşı şeride geçerek otobüsle kafa kafaya çarpıştı" dedi.

Her iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua

Bolivya, trafik, Şili, Ulaşım, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bolivya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement