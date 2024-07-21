Bolivya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

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LA PAZ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Bolivya'yı Şili'ye bağlayan uluslararası bir otoyolda Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

La Paz Trafik Müdürlüğü Kaza İşleri Müdürü Nilo Torrico, Şili'nin Arica bölgesine giden bir yolcu otobüsüyle, Şili sınırından Bolivya'ya dönen bir kargo kamyonunun çarpıştığını belirtti.

Kazada yaralanan 7 erkek ve 7 kadın tedavi için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Torrico, "Yüksek tonajlı aracın sürücüsü karşı şeride geçerek otobüsle kafa kafaya çarpıştı" dedi.

Her iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.