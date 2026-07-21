Bologna'da Protesto: 11 Yaralı - Son Dakika
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Bologna'da Protesto: 11 Yaralı

21.07.2026 11:32
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Fas asıllı Abderrahim Fakir'in ölümünün ardından Bologna'da düzenlenen protestolarda çatışma çıktı.

İtalya'nın Bologna kentinde Fas asıllı bir kişinin, güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoda 11 kişi yaralandı.

İtalya'da yaşamını sürdüren 42 yaşındaki Fas asıllı Abderrahim Fakir'in Bologna kentinde 19 Temmuz öğle saatlerinde taşkınlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik güçlerince elleri bağlı şekilde yere yatırılarak gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Bologna merkezinde dün akşamüzeri "Fakir için adalet" çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Fakir'in ölümünden sorumlu tuttukları güvenlik güçlerini protesto etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, protestonun bir noktasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında başlayan arbede, daha sonra yaklaşık 4 saat süren çatışmaya dönüştü.

Polis biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak kalabalığa müdahale ederken, bazı göstericiler ise şişe, havai fişek ve ses bombası attı.

Protestocularla güvenlik görevlileri arasında Bologna caddelerine yayılan çatışma sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, çevrede maddi hasar oluştu.

Olaylarda aralarında protestocular ve güvenlik güçlerinin de olduğu 11 kişi yaralandı.

Yerel medyadaki haberlerde, şehrin savaş alanına döndüğü belirtildi.

Fakir'in hayatını kaybettiği olay

Ailesiyle 7 yaşından bu yana İtalya'da yaşayan Fakir'in 19 Temmuz'da Bologna'daki Pilastro Mahallesi'nde taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilmişti.

Güvenlik güçlerine direndiği gerekçesiyle Fakir, biber gazı kullanılarak ve yere yatırılarak gözaltına alınmaya çalışılmıştı.

Elleri bağlı şekilde yere yatırılan ve 2 polis memurunun üzerinde durduğu Fakir'in, mahalle sakini olduğu düşünülen bir kişi tarafından hareketsiz bırakıldığı, bir süre "yardım" ve "yeter" diye bağırdıktan sonra bilincini kaybettiği sosyal medyada paylaşılan videolarda görülmüştü.

Fakir'in hayatını kaybetmesiyle ilgili Bologna Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatmış ve 2 polis memuru ile 4 sağlık görevlisinin soruşturulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

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