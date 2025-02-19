Bolsonaro'ya Darbe Suçlaması - Son Dakika
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Bolsonaro'ya Darbe Suçlaması

Brezilya savcılığı, eski başkan Bolsonaro'yu darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

19.02.2025 06:46
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Brezilya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2023 yılında mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Bolsonaro da dahil 34 kişi hakkında "demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütü kurmak ve darbe" suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Sanıklar, demokratik hukuk düzenine yönelik yasa dışı bir saldırıyı kabul etmiş, teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yerel basında çıkan habere göre, darbe girişimine katılmakla suçlananlar arasında eski bakanlar ve yüksek rütbeli subaylar da bulunuyor. Bolsonaro döneminin generali Walter Braga Netto'nun ise darbe girişiminin liderlerinden biri olmakla suçlandığı belirtildi.

Tanık ifadelerinde, Bolsonaro'nun, darbe planlarını içeren belgeleri gözden geçirip değiştirdiği, Lula ve diğer yetkilileri zehirleyerek öldürmeyi amaçlayan bir plan hakkında tam bilgi sahibi olduğu öne sürüldü.

Yüksek Federal Mahkeme'de davaya bakan Yargıç Alexandre de Moraes, sanıkların savunmalarını alacak. Daha sonra dava, mahkemede sanıkların yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek olan ilk heyete sevk edilecek.

Süreç

Brezilya Federal Polisi, 27 Kasım 2024'te, Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, federal polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sunmuştu.

Raporda, soruşturma boyunca toplanan kanıtların, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 2023 yılında Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım 2024'te, Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı.

Kaynak: AA

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