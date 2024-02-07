Bolu AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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Bolu AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan paket fünyeyle patlatıldı

Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısına bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı. Paketten çıkan şey ise sadece çöp oldu. Olayın ardından paketi bırakan kişinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.

07.02.2024 12:34
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BOLU'da AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısına bırakılan paket, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Paketten çöp çıktı.

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bugün saat 03.00 sıralarında AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısının koluna bırakılan paketi fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen uzman ekip, paketi fünye ile patlattı. Kapının camları kırılırken, paketten çöp çıktı.

Paketi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Bolu AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan paket fünyeyle patlatıldı
Kaynak: DHA

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AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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