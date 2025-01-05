Bolu Belediye Başkanı Özcan'a Soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.