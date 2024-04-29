Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini talep etti. Özcan, yapılan araştırmalar sonucunda bu bölgelerde de aynı büyüklükteki alanlarda maden arama ruhsatının verildiğini öğrendiklerini belirtti. Doğaya zarar vereceğini savunan Özcan, ruhsatların iptal edilmesini istedi ve yetkililerin iddialara cevap vermesini talep etti.

29.04.2024 20:47
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"ni istediklerini söyledi.

Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimleri öncesi gündeme gelen "Pirahmetler sahasındaki 1200 hektarlık alanda bir firmaya 2021'de altın arama ruhsatı verildiği" haberleri üzerine araştırma yaptıklarını ifade etti.

Konuyu araştırırken At Yaylası ve Kızılağıl bölgesinde de aynı büyüklükteki alanda maden arama ruhsatının verildiğini öğrendiklerini anlatan Özcan, bölgede 13 köyün yaylasının bulunduğunu aktardı.

Maden arama çalışmalarının doğaya zarar vereceğini savunan Özcan, kuşkuların giderilmesi için ruhsatların iptal edilmesini talep etti.

Özcan, "Biz yalan söylüyorsak, yanlış bilgimiz varsa, 'Hayır kardeşim buralara böyle ruhsatlar verilmedi.' desinler." ifadelerini kullandı.

At Yaylası ve Kızılağıl'ın belediyenin mücavir sahası içerisinde yer aldığını, Pirahmetler'i de bu alana almaya çalıştıklarını belirten Özcan, buralarda belirli yetkilerinin bulunduğunu, maden arama ruhsatı verilirken mücavir saha sahibi olan belediyeden de izin veya görüş istenmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesini istiyor - Son Dakika
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