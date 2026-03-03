İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı

03.03.2026 08:35  Güncelleme: 08:57
İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarih ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak çişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

