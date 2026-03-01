Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... İfadesi Tamamlanan Özcan, Suçlamaları Reddetti

(ANKARA) - Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın jandarmadaki ifadesi tamamlandı. Özcan'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, kurmayı düşündükleri yardım vakfına destek için görüşmeler yaptığını, market sahiplerinden zorla ve baskıyla para istenmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söylediği öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

"Kesinlikle kimseden zorla ve baskıyla bu yönde bir talebimiz olmadı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın jandarmadaki ifadesi tamamlandı. Özcan'ın hakkındaki iddialara ilişkin "2024 yılı içerisinde Bolu'da faaliyet gösteren genelde kurumsal olarak şubeleri bulunan marketlerin yetkililerini ben kendim görüşmek için Bolu Belediyesi hizmet ana binasına çağırdım. Toplantı odasına tam olarak anımsamamakla birlikte 8-10 şirket yetkilisi katıldı. Ben bu yetkili şahıslara Bolu merkezli bir vakıf kurma hazırlığında olduğumuzu, bu vakfın nihai hedefi huzur evi yaptırmak, öğrencilere yardım etmek gibi faaliyetinin olacağını kendilerine söyledim. Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti. Bu vakıfla ilgili başkanlığımızca zaman zaman Bolu'da yaşayan sanayi esnafı, büyük esnaflar, iş adamlar, hayırseverler ile toplanarak istişare yaptığımız oldu. Kesinlikle kimseden zorla ve baskıyla bu yönde bir talebimiz olmadı" dediği öğrenildi.

"Onur kurulu olan Denetleme Kurulu değişik siyasi partilerinden oluşmaktadır"

Fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla denetimlerin yapıldığını ifade eden Özcan, "2024 yılı seçimlerinden sonra kurumumuza stokçuluk, fahiş fiyatın önüne geçmek yönünde aldığımız talimatları uygulamak için sorumlusu olduğum yetkili arkadaşlara daha hassas olarak denetimleri yürütmesi talimatı verdim. Ancak şahsi olarak herhangi bir kimsenin iş yerini, dükkanını denetlemesi ve ya denetlememesi hususunda böyle özel bir talimat vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. BİM isimli marketler zincirinin bildiğim kadarıyla Bolubel A.Ş isimli belediyemizin şirketine 1-2 defa reklam departmanına ücret yatırıldığını hatırlıyorum. Bolsev A.Ş.'nin kurulduğu 19 Temmuz 2024 tarihinden sonra reklam ücretleri yani BİM'in reklam ücretleri buraya yatırılmıştır ve makbuzları da ilgili vakıf birimi şirketince ilgililere verilmiştir. Ben Bolsev Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Bu marketlerin reklam ücretlerinin yatırıldığı Bolsev Vakfı'nın iştiraki olan şirkete yatırılmaktadır. Doğrudan vakıfa yatmamaktadır. Ücret alma işlemi anlattığım şekilde olmuştur. Kesinlikle usulsüz bir durum yoktur. Bu vakıf ve vakfın iştiraki olan şirket, 32 kişilik onur kurulu olan kişilerle denetlenmektedir. Bu kurulda siyasi parti üyelerinin yani değişik siyasi partilerinden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.