Bolu Belediye Başkan Vekili Seçimi 6 Mart'ta Yapılacak

03.03.2026 16:11  Güncelleme: 17:26
Bolu Valiliği, tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle Bolu Belediye Meclisi'nin 6 Mart 2026'da toplanacağını açıkladı.

(ANKARA) - Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle Bolu Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarihli ve 2026/48 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Tanju Özcan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 03.03.2026 tarihli ve 126924 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Bolu Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere, Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 06 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Bolu Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

