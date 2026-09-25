Bolu Belediyesi davasında mütalaa sunuldu, Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi davasında mütalaa sunuldu, Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesi davasında mütalaa sunuldu, Tanju Özcan\'a 217 yıla kadar hapis istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi soruşturmasında savcı, aralarında görevden alınan Başkan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık hakkındaki mütalaayı mahkemeye sundu. Mütalaada Özcan için 32 mağdura karşı 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis istendi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, – BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturmada görevden alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis istendi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında, Tanju Özcan'ın da aralarında 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama aşamasında Leyla Beykoz, Aydan Özdemir, Cihan Tutal, Naim Ayhan tahliye edildi.

Davaya ilişkin temmuz ve eylül aylarında 2 duruşma görüldü. Eylül ayında görülen duruşma, 19 Ekim'e ertelendi. 19 Ekim'de görülecek duruşma öncesi savcılık tarafından celse arasında esasa ilişkin mütalaa hazırlandı.

217 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikapa teşebbüs' ve 'Rüşvet alma' suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikapa yardım', 'Yalan tanıklık', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istenen mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesi talep edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaayı olu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Davanın 3'üncü duruşması 19 Ekim'de görülecek.

Kaynak: DHA
Bolu BelediyesiTanju ÖzcanBelediye3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Çocuklar Duymasın’ın Tolga’sı yıllar sonra ortaya çıktı Meğer 3 ay cezaevinde kalmış Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor
Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
19:24
İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 22:28:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi davasında mütalaa sunuldu, Tanju Özcan'a 217 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei