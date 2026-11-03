Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı ve 2 şüpheliye ev hapsi verildi

Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve 2 şüpheli, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 27 Ekim'de tutuklanan Özdemir, Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A'nın avukatları, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Özdemir, N.E. ile M.T.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.