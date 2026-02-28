Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Dışında 12 Kişinin Daha Gözaltına Alındığı Öğrenildi

(BOLU) - Bolu Belediyesine yönelik operasyonda, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dışında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da olduğu 12 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar isimler şunlar:
"Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız, Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin."
