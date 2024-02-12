Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bolu\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı ve yabancı uyruklular sınır dışı edildi.

12.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yaptı.

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle A.D. gözaltına alındı.

Zanlı A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklular sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

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