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Bolu'da alkol alırken arkadaşını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Bolu'da alkol alırken arkadaşını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis cezası

Bolu'da evde alkol aldığı arkadaşıyla çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan şahıs, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu\'da alkol alırken arkadaşını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis cezası
22.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:24
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BOLU'da evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Önder Y.'yi çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş (33) 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazar Hemiş, evinde arkadaşı Önder Y. ile buluşup alkol aldı. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hemiş, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Önder Y.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Hemiş, polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Önder Y., de tedavisi sonrası taburcu oldu.

7 aydır 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklu yargılanan Hazar Hemiş, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın 'Hakaret' suçundan beraatine, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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Bolu, Mahkeme, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da alkol alırken arkadaşını bıçaklayan şahsa 12 yıl hapis cezası - Son Dakika
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