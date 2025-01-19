Bolu'da Amigurumi Kursu - Son Dakika
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Bolu'da Amigurumi Kursu

Bolu\'da Amigurumi Kursu

Bolu'da 20 kadın, amigurumi kursunda oyuncak ve süs eşyaları üreterek sosyalleşiyor.

19.01.2025 11:16
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Bolu'da gençlik merkezinde açılan amigurumi tekniğiyle örgü oyuncak kursunda eğitim alan 31 ila 66 yaşlarındaki 20 kadın, el emeği bebek ve süs eşyaları üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yedigöller Gençlik Merkezi'nde 2 ay önce kadınların sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla örgü oyuncak kursu açıldı.

Mahalle muhtarlıklarının yaptığı duyurular sonucu kurslara başlayan yaşları 31 ile 66 arasında değişen 20 kadın, amigurumi yapım teknikleri ve tariflerini öğrendi. Bazı kadınların çocuklarıyla geldiği eğitimlerde sosyalleşme imkanı da bulan kursiyerler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yakınlarına ve tanıdıklarına hediyelik eşya üretiyor.

Merkezdeki resim ve amigurumi eğitmeni Dilek Köse Bayhan, AA muhabirine, kadınların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla kursu açtıklarını anlattı.

Bayhan, 2006-2007'de kursiyer olarak geldiği merkezde şimdi öğretici olarak görev yaptığını belirterek, 2 ay önce açtıkları amigurumi kursunda 20 kursiyerle çalıştıklarını, bunun yanı sıra 7-29 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik resim kursu verdiğini söyledi.

Japon el işi sanatı amiguruminin, Türk kültüründe çok bilinen bir şey olmadığını ifade eden Bayhan, "Amigurumi, ilmek sayarak yapılan bir çalışma. Çoğu kadınımız yapmak istiyor ama tekniğini ve tarifini bilmedikleri için, aslında korktuklarından başlayamıyorlar. Amacımız tarifleri öğretmek, terimleri anlamalarına yardımcı olmak. Bu vesileyle ürün ortaya çıkarmalarını da sağlamak." dedi.

Gençlik merkezlerinin normalde 7-29 yaş arası çocuk ve gençlere hizmet verdiğini anımsatan Bayhan, "Çok talep olduğu için muhtarlıklar duyuru yapmışlar. Kadınlarımızı hayata katması, sosyalleşmelerine yardımcı olmak ve bilgi dağarcıklarını geliştirmek adına bu şekilde projeye ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de kurs açtık. Kursiyerlerimizle yaptığımız çalışmaları sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevindeki vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Yaptığımız anahtarlıkları huzurevi sakinlerine hediye edeceğiz." diye konuştu.

Kursa katılan 31 yaşındaki Elif Kim, diğer kursiyerlerle örgü örüp sohbet ettiklerini aktararak, "Birlikte vakit geçirirken bir yandan da öğrenmiş oluyoruz. Bir şeyler üretmiş oluyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları da bir yerlere bağışlıyoruz. Ben 2016'dan bu yana oyuncak örüyordum ama buraya gelince daha profesyonel destek almış oldum." sözlerini sarf etti.

"Buraya geleceğim günün geceleri hiç uyuyamıyorum"

Kursiyer 66 yaşındaki Bilge Akman, gençlik merkezine geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burası bize gençlik kattı. Buraya geleceğim günün geceleri hiç uyuyamıyorum. Buraya geleceğim, arkadaşlarımla olacağım ve bir şeyler öğreneceğim diye çok seviniyorum." ifadesini kullandı.

Hemşirelikten emekli olduğunu kaydeden Akman, "Çalıştığım için hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi buraya geldim, el işi öğrendim. Burayı açanlara çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız oyuncakları satmıyoruz. Torunlara veriyoruz. Başka kişilere hediye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Amigurumi ve iletişim teknikleri kurslarına katılan 45 yaşındaki Emine Daldallı, 2 çocuğunun da burada açılan farklı kurslara devam ettiğini, gençlik merkezinin kendilerini kursiyer olarak kabul etmesinin avantaj olduğunu aktardı.

35 yaşındaki Fatma Şahin, muhtarlıktan yapılan duyuruyu görerek kursa katıldığını, kızının da merkezdeki İngilizce kursuna devam ettiğini anlatarak, "Burada hiçbir şekilde karşılık beklemiyorlar. Sadece kendi malzemelerimizi alıyoruz. Buraya gelip arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Boş vaktimizi de değerlendirmiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Gençlik, Güncel, Kadın, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Amigurumi Kursu - Son Dakika

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