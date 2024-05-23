Bolu'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

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Aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dakikalarca saçak altlarında bekledi.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında dakikalarca bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım sürede birçok ara sokak göle döndü.