Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde anız yangını çıktı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında iki tarım ekipmanı zarar gördü.
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