Bolu'da Beyaz Et Üretim Tesisi Zehirlenmesi: 19 İşçi Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Beyaz Et Üretim Tesisi Zehirlenmesi: 19 İşçi Hastanelik Oldu

Bolu\'da Beyaz Et Üretim Tesisi Zehirlenmesi: 19 İşçi Hastanelik Oldu

Bolu'da bir beyaz et üretim tesisi kesimhane bölümünde çalışan 19 işçi, kümesteki gübrelerin ortaya çıkardığı amonyak gazından zehirlendi. İşçiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gazın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

02.06.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)BOLU'DA BEYAZ ET ÜRETİM TESİSİNDE ZEHİRLENME; 19 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

BOLU'da beyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Akçakavak köyü mevkisindeki beyaz et üretim tesisinde meydana geldi. Tesisin kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nde haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD ve polise haber verildi. İncelemede, kümesteki gübrelerin ortaya çıkardığı amonyak gazı nedeniyle işçilerin zehirlendiği belirlendi. 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tesisteki gazın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bolu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Beyaz Et Üretim Tesisi Zehirlenmesi: 19 İşçi Hastanelik Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Beyaz Et Üretim Tesisi Zehirlenmesi: 19 İşçi Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement